Шедевры романтической музыки закроют юбилейный сезон Тольяттинской филармонии

В среду, 28 июня в 19.00, в Тольяттинской филармонии в последний раз в юбилейном, 25-м концертном сезоне, прозвучит классика – восхитительная музыка Йозефа Гайдна, Фредерика Шопена и Эдварда Грига. Солировать с симфоническим оркестром филармонии под управлением Владислава Ивановского будут представители талантливой семьи пианистов, ныне проживающей в США – Анна Друян-Глядковская, Кирилл Глядковский и их дочь восьми лет София Глядковская.

Этот концерт посвящен 90-летию со дня рождения профессора, заведующего кафедрой специального фортепиано Российской академии музыки им. Гнесиных Александра Александровича Александрова, который внес серьезный вклад в развитие фортепианного исполнительства в Тольятти. На протяжении десяти лет, начиная с 1992 года, он дал в нашем городе серию мастер-классов для педагогов и студентов фортепианных отделений музыкальных школ и колледжей Тольятти и Самарской области. Чаще всего он приезжал со своими любимыми учениками - Анной Друян и Светланой Пономаревой.

В юбилейный для города год Тольяттинская филармония решила вспомнить этого выдающегося подвижника и просветителя и посвятить памяти А.А.Александрова несколько концертов.

Анна Друян-Глядковская – наша землячка, родилась в городе Куйбышеве, окончила Российскую академию музыку им. Гнесиных и аспирантуру в классе профессора А. А. Александрова. Ее супруг Кирилл Глядковский - выпускник Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского по классу фортепиано.

До бракосочетания каждый артист преуспел как солист и выступал в крупнейших концертных залах России, Германии, Италии, Польши, Чехословакии, Монголии, США, Канады. Они работали с известными дирижерами, такими как Пьер Булез, Мели Мета, Александр Трегер, Сергей Скрипка, Пётр Вронский, Гордон Джонсон, Миша Семаницкий и Патрик Флин. И Кирилл, и Анна являются победителями многочисленных конкурсов пианистов в Европе и Соединенных Штатах. Они выступали на различных музыкальных фестивалях, включая «Музыка в горах» и «Аспен-фестиваль» в Колорадо, Фестиваль Рахманинова в Тамбове и фестиваль «Credomatic» в Коста-Рике.

Анна закончила аспирантуру в России, Кирилл получил докторскую степень в фортепианном исполнительстве, проучившись семь лет в университете Южной Калифорнии у Даниэля Поллака. Кирилл также концертирующий органист, хоровой и оркестровый дирижер. Он преподавал в университете Южной Калифорнии, колледже Санта-Моники, университете Пеппердайн, университете Южной Юты в Седар-Сити, а в 2011 году стал директором фортепианной программы в колледже Сэдлбек в Мишен-Вьехо (Калифорния).

Анна совмещает исполнительскую деятельность с научной работой и композицией. Она преподавала на факультете фортепиано в университете Южной Юты, Ирвинском колледже и колледже Сэдлбек. Анна и Кирилл записали несколько компакт-дисков для альбомов Alexei Records, CMK Classics и Supraphon.

Откроет необычный вечер Концертино для фортепиано с оркестром Йозефа Гайдна, солировать в котором будет восьмилетняя София Глядковская. София начала заниматься фортепиано, когда ей было 4 года, годом позже дебютировала на большой концертной сцене в Калифорнии. Занятия музыкой совмещает с гимнастикой, чтением и ездой на велосипеде.

Продолжат программу прославленные шедевры романтической музыки – концерты для фортепиано с оркестром Эдварда Грига и Фредерика Шопена (концерт для фортепиано с оркестром №1), наполненные музыкой яркой и страстной, нежной и сентиментальной.

«Чудесная искренность чувств… душевная открытость… поразительное мастерство… блестяще!», - пишет газета «Известия» о мастерстве Анны и Кирилла. Ей вторят и зарубежные издания: «Интеллектуально и технически поразительно … звездное … сквозное движение … замечательно» («Малибу Таймс»).

Кстати, стоимость билетов более чем демократичная - в завершение юбилейного сезона Тольяттинская филармония решила сделать подарок своим слушателям.

Уточнить наличие билетов можно по телефону 222-600 и на сайте www.filarman.ru.

Насладимся музыкой!

Возрастное ограничение: 6+