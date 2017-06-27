В отношении тольяттинца, севшего за руль пьяным, возбуждено уголовное дело

Сотрудники ДПС около дома на улице Мурысева за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль ВАЗ под управлением 31-летнего тольяттинца.

Полицейские выяснили, что водитель по приговору мирового суда в сентябре 2015 году лишен водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. А в мае 2016 года за нарушение, будучи подвергнутым административному наказанию повторно, приговором мирового судьи признан виновным в нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Нарушителю было назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок два года.

В этот раз ситуация повторилась. Мужчина вновь отказался от медосвидетельствования, в отношении него составили протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», сообщает облГлавк.

В настоящее время в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.