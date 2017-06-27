Сегодня запрещена продажа алкоголя

27 июня на время проведения Дня молодежи в Тольятти запрещена продажа спиртных напитков. Ограничение не распространяется на точки общественного питания с площадью зала обслуживания свыше 50 квадратных метров.

Кроме того, в Самарской области действует постоянный запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 10:00. Таким образом, тольяттинцы не смогут купить спиртное с 22:00 26 июня до 10:00 28 июня.

Нарушители запрета рискуют получить крупный штраф. Продавцы потеряют три тысячи рублей, индивидуальные предприниматели семь тысяч рублей, а юридические лица 70 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года увеличивает штраф до пяти, 15 и 150 тысяч рублей соответственно.