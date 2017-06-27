Прокурор взял на личный контроль расследование уголовного дела по факту невыплаты зарплаты работникам тольяттинского предприятия

Прокуратурой Центрального района признано законным и обоснованным постановление Центрального межрайонного следственного отдела г. Тольятти СУ СК РФ по Самарской области о возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО «ВолгаМонтажСтрой» по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности).

По версии следствия, в период с сентября 2016 года по настоящее время, то есть свыше двух месяцев, директором ООО «ВолгаМонтажСтрой» из корыстной и иной личной заинтересованности совершена полная невыплата заработной платы работникам общества. Задолженность по заработной плате составляет не менее 260 000 рублей (за период с сентября 2016 года по настоящее время) не менее чем перед 2 работниками.

Уголовное дело находится в производстве Центрального межрайонного следственного отдела г. Тольятти следственного управления Следственного комитета России по Самарской области, сообщает прокуратура региона.

В настоящее время по уголовным делам проводятся необходимые следственные действия. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора района.