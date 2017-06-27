Президент ПАО АВТОВАЗ Николя Мор посетил православный летний детский лагерь

Визит президента ОАО «АВТОВАЗ» Николя Мора в православный летний детский лагерь состоялся в последние выходные июня. Мероприятие вошло в череду встреч, на которых глава автозавода знакомился с объектами социальной инфраструктуры города.

Плодотворное сотрудничество автогиганта и Православной гимназии продолжается уже не первый год. В гимназии обучаются дети работников завода, на турбазе «Поршень» при активной поддержке ПАО «АВТОВАЗ» и ОАО «Соцкультбыт АВТОВАЗ» организуется летний детский православный лагерь, в котором отдыхают юные автозаводчане.

В этом году - это уже юбилейный двадцатый сезон православного летнего детского лагеря, бессменным организатором которого является Православная классическая гимназия г.о. Тольятти. И уже в шестой раз на базе православного лагеря проводится Всероссийский православный детский фестиваль-практикум «Благодатное лето. Жигули». С 7 июня в лагере проходит академическая смена. В эту смену более двухсот детей, представляющих различные хоровые коллективы, в том числе из Москвы, Саратова, Оренбурга, Самары, занимаются музыкой и вокалом под началом замечательных педагогов. И уже много лет заключительный концерт «Благодатное лето. Жигули», где выступает сводный хор фестиваля, готовится большим другом Православной гимназии, художественным руководителем Большого Детского хора им. В. Попова, заслуженным артистом РФ Анатолием Кисляковым.

Несмотря на дождливый день, встреча президента ПАО ВАТОВАЗ с руководством, педагогами и участниками православного лагеря и фестиваля оказалась удивительно теплой. Участники сводного хора фестиваля «Благодатное лето. Жигули. 2017» порадовали президента автогиганта небольшим концертом. Приветствуя высокого гостя, директор Православной классической гимназии, ректор Поволжского православного института, член Общественной палаты РФ протоиерей Димитрий Лескин сказал: «Для нас большая честь встретить главу АВТОВАЗ здесь, в православном лагере. Двадцать лет тому назад мы приехали в этот лагерь и при поддержке Волжского автомобильного завода организовали отдых и творческую атмосферу для детей нашего города, и надо сказать, что детей, родители которых работают на автозаводе, здесь большинство. Каждый год мы готовим большой праздник – заключительный концерт, и стараемся приурочить его к годовщине АВТОВАЗа. А в этом году мы также отмечаем 280-летие города Тольятти – Ставрополь-на-Волге». Отец Димитрий сердечно пригласил Николя Мора на гала-концерт фестиваля, который состоится 28 июня на большой сцене ДКИТ, сообщает служба по связям с общественностью гимназии.

Начав свое ответное слово на русском языке, Николя Мор поблагодарил за теплый прием и дал высокую оценку тому важному воспитательному и образовательному процессу, который уже много лет реализуется в православном летнем детском лагере, подчеркнув, что такая инициатива заслуживает всемерной поддержки.

После знаменательной встречи дети отправились на музыкальные занятия и репетиции, а президенту автогиганта показали территорию лагеря, он осмотрел выставку народных ремесел, полюбовался видом Волги с высокого обрывистого берега и долго беседовал с отцом Димитрием на исторические темы.