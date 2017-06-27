Из Тольятти выдворили сторонника террористов

В конце апреля 2017 года сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области был задержан гражданин одной из среднеазиатских республик Ахмедов М.Б., 1994 г.р., который в интернете интересовался деятельностью международной террористической организации «ИГИЛ» (запрещена в России), просматривал запрещенные видеоматериалы в отношении МТО, и, возможно, намеревался выехать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в рядах МТО.

29 мая за совершенные правонарушения было принято решение о неразрешении ему въезда в РФ сроком на 5 лет. В связи с тем, что Ахмедов М.Б. в установленные сроки не покинул территорию РФ, 5 июня Центральный районный суд г.Тольятти постановил поместить его в ЦВСИГ ГУ МВД России по Самарской области и депортировать за пределы РФ. 22 июня Ахмедов М.Б. депортирован в страну исхода, сообщает областное Управление ФСБ России.

Органами ФСБ России налажена эффективная работа по выявлению лиц, намеревающихся вступить в ряды членов запрещенных в России МТО для участия в их деятельности. Вместе с тем, в целях исключения возможности участия мирных жителей в противоправной деятельности организаций экстремистско-террористического характера, гражданам, которым стала известна информация о лицах, приготавливающихся к вступлению в ряды членов МТО, необходимо незамедлительно информировать о них правоохранительные органы.