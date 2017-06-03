В Тольятти объявлено штормовое предупреждение

По информации Тольяттинской гидрометобсерватории, 27 июня во второй половине дня в городе и Ставропольском районе ожидается гроза, сильный дождь, усиление шквалистого ветра до 15-20 м/с, с сохранением вечером.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

- Окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;

- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов.