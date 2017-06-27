В Тольятти автолюбитель собрал коллекцию из 31 нарушения и штрафа в 21 тысячу рублей

В Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по г.Тольятти в отношении гражданина Е. было возбуждено 31 исполнительное производство. Автолюбитель, неоднократно нарушивший правила дорожного движения, задолжал 21 тысячу рублей.

Судебный пристав предупредил мужчину о необходимости погасить задолженности в пятидневный срок. В противном случае в отношении гражданина Е. могут быть вынесены постановления о временном ограничении в праве выезда за пределы страны и на право управления транспортными средствами. А кроме того, могут быть вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от суммы, подлежащей взысканию, но не менее 1 тысячи рублей, по каждому исполнительному производству.

Такие перспективы сподвигли мужчину оплатить образовавшуюся задолженность в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.