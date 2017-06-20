Тольяттинец разрезал горелкой чужой гараж, чтобы сдать цветмет

Подозреваемый в попытке украсть чужой гараж был задержан сотрудниками Росгвардии на улице Комсомольской в Тольятти.

В утреннее время экипаж вневедомственной охраны на территории ГСК заметил мужчину, который при помощи газовой горелки резал на куски металлический гараж. Увидев служебный автомобиль, гражданин начал явно нервничать. Патрульные решили выяснить, что происходит.

Сотрудники Росгвардии проверили тольяттинца 1978 года рождения по информационным базам данных, выяснилось, что он дважды судим за кражи и официально нигде не работает. Мужчина путано и неуверенно рассказал, что гараж принадлежит ему, хотя никаких документов на него предъявить не смог – объяснил, что все гаражные боксы в этом месте якобы изначально установлены незаконно много лет назад, и он решил избавиться от своего имущества, сдав его на металлолом.

Как раз в этот момент приехал владелец расположенного поблизости гаража – он сообщил, что прекрасно знает мужчину 1946 года рождения, проживающего в Комсомольском районе города, который является хозяином разрезаемого гаражного бокса. Связавшись с ним по телефону, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что пенсионер свой гараж никому не продавал и вывозить его не просил.

Задержанный житель Тольятти признался, что долго присматривался к отдельно стоявшему гаражу. Одолжив у знакомого газовый резак и запасной баллон, он стал его разрезать, чтобы потом сдать в пункт приёма лома металла.

Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали подозреваемого полицейским. По факту покушения на кражу возбудили уголовное дело, сообщает пресс-группа УФСВНГ по Самарской области.