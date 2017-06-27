ТГУ

Тольяттинские студенты могут подать заявку на Всероссийский фестиваль «СТАРТАП»

4-7 октября Тольяттинский государственный университет будет принимать финалистов Всероссийского студенческого фестиваля «СТАРТАП». Участниками могут стать студенты российских вузов, имеющие перспективные стартапы различных форматов в области информационных и медиатехнологий. Приём заявок уже стартовал и продлится до 5 сентября 2017 года. Участие в фестивале бесплатное!

На первом этапе оргкомитет отберёт лучшие проекты (финалистов) на закрытом заседании в Москве.

Финальный этап и церемония награждения победителей «СТАРТАПа» пройдут в ТГУ с 4 по 7 октября. Победители получат «золотой» диплом, возможность привлечения инвестиций от Клуба инвесторов бизнес-школы «Сколково» и приглашение на инвестиционную сессию Клуба.

В рамках мероприятий Всероссийского студенческого фестиваля в Тольятти также пройдут презентации проектов финалистов. Участников ждёт образовательная программа с мастер-классами от российских продюсеров, экспертов и представителей бизнес-сферы.

Образец заявки можно найти на сайте ТГУ.
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  2. TLT.ru
  3. 27.06.2017 12:57 [105] (0)
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