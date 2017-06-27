АВТОВАЗ представил дизайн серийного LADA Vesta SW Cross

LADA расширяет модельный ряд одного из самых востребованных автомобилей на российском рынке и представляет дизайн серийного LADA Vesta SW Cross – первого автомобиля в своем сегменте, объединившего экспрессивный дизайн с чертами кроссовера и многофункциональность. Продажи LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW начнутся во второй половине 2017 года.

Основные черты в дизайне кузова LADA Vesta SW Cross унаследовала от концепт-кара Cross Concept, представленного на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов «Moscow Off-Road Show» в 2015 году. По словам директора LADA Design Стива Маттина, LADA Vesta SW Cross станет уникальным предложением на рынке и призван задать тон в своем сегменте, ломая стереотипы и привлекая новых покупателей, традиционно пользовавшихся автомобилями с другими типами кузова, такими как хэтчбэк и кроссовер.

«LADA Vesta SW Cross – это автомобиль вне традиционных сегментов. Его покупатель – человек, не желающий отказываться от яркого дизайна в пользу практичности; стремящийся найти идеальное транспортное средство на все случаи жизни, которое гармоничным образом отражает его стремление подчеркнуть индивидуальность и в то же самое время помогает сохранить возможность активного образа жизни. LADA Vesta SW - чуть более сдержанный по дизайну, но не менее запоминающийся автомобиль. Он может привлечь более рациональных клиентов», - приводит слова Стива Маттина пресс-служба предприятия.

LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW созданы на основе одного типа кузова, однако каждый из автомобилей имеет свой индивидуальный дизайн и ярко-выраженный характер.

Обе модели выглядят по-спортивному. LADA Vesta SW - динамичная и одновременно сбалансированная - несет в себе дополнительную полезную функциональность благодаря большому внутреннему объему и наличию 5 двери. LADA Vesta SW Cross, в свою очередь, добавляет семейству еще больше практичности за счет увеличенного дорожного просвета и наличию защитных элементов кузова, придающих модели мощный и внушительный вид. Это является частью стратегии по наполнению портфолио LADA автомобилями из линейки Cross.

Темперамент обоих автомобилей разнится. Тем не менее, обе машины обладают характерными особенностями «ИКС-образного» языка, демонстрируя их переход на новый уровень оригинальных стилистических решений.

Передняя часть LADA Vesta SW несет отпечаток ярко-выраженной ИКС-графики, в то время как LADA Vesta SW Cross получила в дополнение к ней более мощный и экспрессивный характер. Темные грани передних фар плавно переходят в решетку радиатора и расположенный под ней воздухозаборник, принимая графическую форму ИКС. У LADA Vesta SW Cross линия продолжается до нижней части бампера, что визуально увеличивает размер ИКС-графики в передней части автомобиля, контрастируя с цветом капота, передних крыльев и бампером. Графическое решение также подчеркивается расположенной по центру защитной накладкой серебристого цвета, объединяющей между собой два декоративных хромированных «бумеранга», что в очередной раз свидетельствует о принадлежности к ДНК Марки. Внешний вид переднего бампера в комплексе с накладками на арки передних колес зрительно увеличивают автомобиль, придавая ему сильный и уверенный облик.

Покатая линия крыши переходит в интегрированный задний спойлер, улучшающий аэродинамику и повышающий сцепление с дорогой. Особый наклон элементов остекления в задней части автомобиля и оригинальные задние стойки формируют оптическое впечатление парящей крыши. Расположенные на ней рейлинги придают силуэту спортивности: на LADA Vesta SW Cross они серебристого цвета.

Форма задней стойки автомобиля напоминает «акулий плавник» и придает машине свежесть и уникальность. Кромка задних стоек выровнена относительно угла наклона линии задних фонарей, а глянцевая черная вставка отделяет заднюю стойку от крыши и заднего спойлера, поддерживая идею «парящей крыши». Подобное решение служит и для разделения потоков воздуха по бокам автомобиля, улучшая аэродинамику. В совокупности с двухсекционными задними фонарями это решение вносит элемент эмоциональности в облик задней части автомобиля, визуально расширяя его и придавая устойчивости посадке, а двойной хромированный патрубок выхлопной трубы добавляет внешнему виду спортивности. Тема «акульего плавника» появляется и в интегрированной в крышу антенне, расположенной перед задним спойлером.

Внушительный внешний вид LADA Vesta SW Cross подчеркивают широкая колея и шины большей размерности на дисках оригинального дизайна, 5 спиц которых выполнены в форме клинка с алмазной огранкой по внешнему контуру.

Колеса большего размера и оригинальные настройки подвесок позволили увеличить дорожный просвет LADA Vesta SW Cross до 203 мм – показатель, более привычный для сегмента классических кроссоверов. Дорожный просвет LADA Vesta SW – 178 мм. Такой клиренс достаточен практически в любой жизненной ситуации вне зависимости от степени загрузки автомобиля. Серийные автомобили также будут оснащаться наружной кнопкой открывания багажника, запираемым лючком бензобака, задними дисковыми тормозными механизмами (в некоторых комплектациях). Управляемость новых автомобилей закрепит за всем семейством LADA Vesta статус лидера в сегменте по этому показателю – кузова новинок усилены дополнительными элементами, повышающими жесткость на кручение, а в меру острое рулевое управление (2,8 оборота руля) подарит новые ощущения от азартного вождения.