В Тольятти установят временные дорожные знаки и изменятся схемы движения автобусов

27 июня на участке трассы М-5 Урал в районе пересечения с ул. Громовой будет проводиться демонтаж светофоров и дорожных знаков. На период строительства транспортной развязки будут установлены временные дорожные знаки, указывающие маршрут движения транспортных средств, сообщает городская администрация.

В целях повышения безопасности движения водителям необходимо выполнять требования временных дорожных знаков и выбирать соответствующие направления движения и возможные пути объезда.

На время перекрытия участка дороги с 28 июня по 5 июля изменятся схемы движения автобусов, следующих в микрорайон Шлюзовой, на садово-дачные массивы и в другие города. Они будут проходить по следующим улицам в прямом и обратном направлениях: ОП "Колхозный рынок" (ул. Громовой) – Поволжское шоссе – Обводное шоссе – трасса М5 – далее по схеме движения.