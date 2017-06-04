В Тольятти прошел второй день X фестиваля «Тремоло»

На сцене блистал камерный оркестр «Северная симфониетта», за дирижерским пультом – Фабио Мастранджело. Солисты – ведущие голоса Мариинского театра Анна Кикнадхзе, Михаил Колелишвили и Август Амонов, а также золотой голос Самарской губернии Марина Коцько. В программе – Россини, Чайковский, Римский-Корсаков. «Слушайте, да у нас отличный фестиваль! Его надо поддерживать. Будем просить у губернатора денег на развитие», – полушутя-полусерьезно сообщил под занавес Мастранджело, вызвав в зале шквал аплодисментов.

Нужны спонсоры

Вопрос денег и поддержки организаторы «Тремоло» подняло еще на пресс-конференции, которая состоялась за пару часов концерта.

«Я уже 16 лет живу в России и 6 лет являюсь ее гражданином. Россия – очень государственная страна. Здесь сложно что-то делать без протектората и реальной финансовой помощи свыше. Особенно в регионах. Особенно для проектов в сфере культуры. Все дело в том, что серьезных спонсоров найти сложно, бизнес в России сам нуждается в поддержке», – отметил худрук фестиваля Фабио Мастранджело.

«Многие уверены, что «Тремоло» – исключительно коммерческий проект. Однако посчитайте. Один день фестиваля обходится примерно в 1 млн рублей. Это аренда помещения, привоз артистов, гонорары, заработная плата команде фестиваля, реклама, и многое другое. Без поддержки спонсоров или государства, только лишь за счет продажи билетов, сложно даже просто окупить такие расходы. Кстати, именно поэтому в этом году у нас всего три фестивальных дня, несмотря на то, что фестиваль юбилейный, десятый по счету», – сообщил автор «Тремоло» Алексей Возилов.

Билет на картину

Тем не менее, организаторам «Тремоло» пока удается радовать зрителя яркими именами. К примеру, вчера на сцене блистали Камерный оркестр «Северная симфониетта» – юное детище Фабио Мастранджело и театра «Мюзик-Холл». Не менее выдающиеся артисты – ведущие солисты Мариинского театра Август Амонов, Анна Кикнадзе и Михаил Колелишвили. В разные годы Анна и Михаил представляли Грузию на Международном конкурсе BBC «Певец мира», став его финалистами.

Впервые в истории проекта его участником стал выдающийся художник Николай Кузнецов награжденный Творческим союзом художников России серебряной медалью «За вклад в отечественную культуру». Кузнецов представил на фестивале большую экспозицию своих работ, показал авторский перфоманс, побрившись на глазах у публики, и объявил специальную акцию. Работы художника можно приобрести по специальной цене, предъявив билет на «Тремоло». Его стоимость пойдет в зачет при покупке картины. Причем, в течение целого года после фестиваля.

Хотим в ЧМ-2018

По словам организаторов, в планах на будущий год – увести всю рекламу и продажу билетов в интернет и соцсети. А также «упаковать» «Тремоло» в специальный туристический продукт, приобретая который покупатель получит целый комплекс услуг – трансфер до Тольятти, размещение в гостинице, питание, экскурсии и возможность посетить фестиваль. «Честно скажу, только в этих двух направлениях – интернет и туризм – я вижу будущее проекта», – признался Алексей Возилов.

«Кроме того, сейчас мы добиваемся, чтобы нас включили в программу мероприятий ЧМ-2018 по футболу. Это не просто – стать частью мероприятия такого уровня. Но возможно, так как по качеству организации и исполнения «Тремоло» стоит в одном ряду с лучшими фестивалями мирового масштаба. И даже превосходит некоторые значительно более «взрослые» европейские фестивали», – заключил Фабио Мастранджело.

Сегодня, 27 июня в 20:00, в программе «Тремоло» музыкальная битва. Три молодых и ярких коллектива, исполняющих разную музыку, представят свое видение музыкальных эпох и стилей. Соревнуясь друг с другом в виртуозности исполнения, юморе и страсти. «БИС-КВИТ» объединяет звучание русских народных инструментов и тембры эстрадного джаза. «Erato quintet» – струнный ансамбль, созданный для возрождения культуры камерного музицирования. «Rain Drops» настолько виртуозно владеют своими голосами, что не нуждается в инструментах. Билеты – на www.volgaclassic.ru.

Фото: Светлана Рузова, Дмитрий Рузов