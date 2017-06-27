Прокуратура выявила факт самоуправства в тольяттинской УК

Прокуратурой района выявлены нарушения жилищного законодательства в деятельности управляющей компании в связи с отключением электроэнергии в квартире.

По обращению жителя Тольятти была проведена проверка, которая установила, что данное жилое помещение состоит из трех изолированных комнат на три семьи, имеющие раздельные счета по оплате коммунальных платежей. При этом, задолженность по оплате электроэнергии у одного из собственников отсутствовала, а режим приостановки подачи данной коммунальной услуги введен на всю квартиру.

В связи с существенными ограничениями прав добросовестного плательщика, допущенными со стороны управляющей компании, прокуратурой района в адрес директора ООО «Департамент ЖКХ» внесено представление. По факту самоуправства в отношении начальника участка возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.1 КоАП РФ, сообщает прокуратура Комсомольского района.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.