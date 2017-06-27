Губернатор Волгоградской области провел рабочую встречу с руководством Поволжского банка Сбербанка

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и руководитель Поволжского банка ПАО Сбербанк Владимир Ситнов обсудили перспективы взаимодействия между финансовым институтом и регионом. Особое внимание было уделено совместной реализации инвестпроектов.

Глава региона отметил, что Сбербанк является одним из финансовых партнеров Волгоградской области в реализации инвестиционных проектов: «Сегодня банк включается в этот процесс не на завершающей стадии, а уже на начальной, что дает возможность по-настоящему качественно их реализовать».

Руководитель Поволжского банка Владимир Ситнов в свою очередь отметил, что банк заинтересован в эффективном взаимодействии с волгоградским регионом: «Мы остаемся заметным налогоплательщиком — более двух миллиардов рублей заплатили в бюджеты различных уровней в прошлом году, это кратно больше, чем в 2015 году. В июне мы поучаствовали в облигационном займе региона, забрав половину в свой портфель. Планируем и дальше поддерживать администрацию Волгоградской области», — подчеркнул Владимир Ситнов.

Представитель Сбербанка также обратил внимание на активную позицию в кредитовании реального сектора экономики — так, например, на прошлой неделе было принято решение о финансировании проекта компании «НьюБио».

«Вы абсолютно правильно подметили проект, который для нас является стратегическим в развитии и поддержке агропромышленного комплекса — это проект по глубокой переработке зерна кукурузы, практически 100-процентное импортозамещение, — сказал Андрей Бочаров. — Это достойная и конструктивная позиция инвестора».

Напомним, в Волгоградской области продолжается строительство завода по глубокой переработке зерна кукурузы. Планируется, что производство запустят в конце 2018 года, его мощность составит 200 тысяч тонн продукции. Ход реализации важного для всего региона проекта губернатор Андрей Бочаров проинспектировал в ходе рабочей поездки в Алексеевский район, которая состоялась 16 июня.

Добавим, рост доверия инвесторов к волгоградскому региону — результат наведения порядка в финансово-бюджетной сфере. Начиная с 2014 года, идет последовательная работа по повышению ее устойчивости, которая обеспечивается выделением приоритетных расходов, соблюдением бюджетной дисциплины, оптимизацией расходов на госзакупки и аппарат управления. Одновременно с этим увеличивается поддержка реального сектора экономики, введена персональная ответственность руководителей за эффективность расходования средств.