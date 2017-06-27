Россельхознадзор выписал 216 протоколов тольяттинскому «Перекрёстку»

Управление Россельхознадзора по Самарской области проведело плановую проверку в отношении ЗАО ТД «Перекрёсток», расположенном в Тольятти.

В ходе проверки были установлены факты ввоза на территорию региона подкарантинной продукции (свежие фрукты, овощи, зелень), не прошедшей государственный карантинный фитосанитарный контроль, о чем свидетельствует отсутствие фитосанитарных документов, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области. Это является нарушением ст. 32 Федерального Закона «О карантине растений».

В отношении юридического лица ЗАО ТД «Перекрёсток» было возбуждено 216 дел об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 10.3 КоАП РФ.

Нарушителю грозят административные штрафы в размере до 2,16 миллионов рублей.

 

 
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  2. TLT.ru
  3. 27.06.2017 15:38 [142] (0)
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