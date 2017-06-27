Тольяттинцы предпочитают новые квартиры

По словам руководителя департамента градостроительной деятельности Сергея Арзамасцева, в 2016 году в эксплуатацию было введено 22 многоквартирных жилых дома. Проведя анализ статистики реализации квартир, сотрудники департамента выделили условно две категории. Первая – это дома, где продано менее 70% жилой площади от общей площади жилого фонда, и вторая, где реализовано более 70%. Первая категория оказалась немногочисленной, в нее вошли всего четыре дома, пишут "Городские ведомости".

- Полученные данные свидетельствуют о том, что показатель реализации квартир в большинстве построенных объектов находится выше среднего значения. Следовательно, новое строительство востребовано для граждан, - заявил Сергей Евгеньевич.

Он также рассказал о том, что застройщики на сегодняшний день, желая повысить привлекательность своих объектов, предлагают более современные решения как конструктивные и объемно-планировочные, так и в плане инженерно-технического обеспечения. Это в свою очередь способствуют развитию и повышению конкуретноспособности на рынке строительства.

В настоящее время общий объем жилищного фонда в Тольятти составляет около 16 млн квадратных метров жилья. До 2025 года общий объем жилищного фонда на конец этого срока должен составить 20 млн квадратных метров.