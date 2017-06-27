В Самарской области пройдет Единый день бесплатной юридической помощи

30 июня 2017 года Самарское региональное отделение Ассоциация юристов России проводит Единый день бесплатной юридической помощи.

Жители Самарской области смогут получить бесплатную юридическую помощь:

в Центре бесплатной юридической помощи по адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, 14, с 13.00 до 16.00 часов;

в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, 20, с 9.00 до 17.00 часов;

в Государственном юридическом бюро по адресу: г. Самара, ул. 22-Партсъезда, 31, 2 этаж; с 9.00 до 15.00 часов;

в Нотариальной Палате Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 228, с 9.00 до 18.00 часов, запись по телефонам: (846) 242-26-31, 242-34-69;

в Юридической компании «Статус права» по адресу: г. Самара, Волжский проспект, д. 29, офис 113, с 10.00 до 17.00 часов, запись по телефону: 8 (927) 210-30-11;

а также в юридических клиниках вузов:

Самарского университета по адресу: г. Самара, ул. Академика Павлова, 1, корпус юридического факультета, ауд. 110, с 12.00 до 14.00 часов;

Самарской гуманитарной академии по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 21, с 13.00 до 17.00 часов;

Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний России по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 75/1, каб. 110, с 10.00 до 12.00 часов;

Нотариусы города Самары и Самарской области будут вести бесплатный приём по разъяснению норм действующего законодательства в соответствии с установленным режимом работы нотариальных контор.

Совместно с работниками прокуратуры районов будет проведен прием граждан по оказанию бесплатной юридической помощи местными отделениями Ассоциации юристов России в городских округах: Тольятти, Жигулевск, Октябрьск, Кинель, Отрадный, Чапаевск; и в муниципальных районах: Алексеевский, Елховский, Кинельский, Клявлинский, Красноярский, Пестравский, Сызранский, Камышлинский.