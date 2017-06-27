Россияне смогут взыскать моральный вред за плохо оказанные услуги ЖКХ

Пленум Верховного суда РФ подтвердил право на возмещение в суде морального вреда за плохое качество коммунальных услуг или значительные перебои с электро- и водоснабжением, сообщают РИА Новости.

"В случае предоставления потребителю коммунальных услуг ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность (например, если исполнитель после заключения договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, своевременно не приступил к предоставлению коммунальных услуг; если параметры напряжения и частоты в электрической сети в помещении потребителя не отвечают требованиям, установленным законом и т.п.), потребитель вправе потребовать от лица, виновного в невыполнении указанных услуг или в нарушении непрерывности предоставления и качества коммунальных услуг, возмещения убытков, уплаты неустойки, денежной компенсации морального вреда и штрафа", — говорится в документе.

Суд отмечает, что в такой ситуации собственники и наниматели также могут добиваться снижения стоимости коммунальных услуг вплоть до полного освобождения от оплаты. Кроме того, они могут претендовать на изменение размера платы за содержание жилого помещения, указывает ВС РФ.

При этом высшая инстанция указала, что жители не могут освобождаться от оплаты за услуги, которыми они не пользуются, например, лифтом. ВС напоминает, что плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника включает в себя также взнос на капитальный ремонт.

Отсутствие договора между жильцом и управляющей компанией также не освобождает его от ответственности за оплату коммунальных услуг, отмечает суд. Пленум напомнил, что управляющие компании при установке тарифов должны соблюдать принципы разумности и не вправе произвольно повышать цены за услуги.

"При разрешении споров, связанных с внесением платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, услуги и работы по управлению таким домом, следует учитывать, что утвержденный общим собранием собственников размер такой платы не может устанавливаться произвольно, должен обеспечивать содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства и отвечать требованиям разумности. Управляющая организация не вправе в одностороннем порядке изменять порядок определения размера платы за содержание жилого помещения и начислять плату за содержание жилого помещения в размере, превышающем размер такой платы, определенный в соответствии с заключенным договором управления многоквартирным домом", — говорится в документе.

ВС разъяснил, что если суд отменит установленный общим собранием размер платы за содержание жилого помещения, то оспариваемый тариф перестает действовать, а стоимость услуг подлежит перерасчету по предыдущему тарифу.

Пленум ВС РФ разъясняет судам специфику рассмотрения дел определенной категории, эти разъяснения носят рекомендательный характер.