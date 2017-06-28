Николай Меркушкин в Тольятти наградил лучших выпускников региона

27 июня в Тольятти прошла торжественная церемония чествования лучших выпускников 2017 года. Золотые медали «За особые успехи в учении» лично вручил губернатор Самарской области.

Всего в 2017 году из 12 тысяч выпускников учебных заведений региона за успехи в учебе будут отмечены 1924. На церемонии, которая прошла в Тольятти, медали, благодарственные письма родителям и наручные часы из рук главы региона получил 631 выпускник. На сцену вышли 451 представитель Тольятти, 148 отличников из Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов, 32 лучших выпускника школ и лицеев Жигулевска и Ставропольского района.

Вручая награды, Николай Меркушкин отметил, что старание и настойчивость в учебе, желание получать отличные оценки по всем предметам стали основой для большинства людей, которые впоследствии прославили Россию: «Медалист – особый человек, который стремится все делать хорошо. В этом ваша главная ценность».

Губернатор заверил, что в настоящее время точки роста, которые определяют будущее страны, находятся не в столичных городах, а там, где огромное внимание уделяется развитию образования. Самарская область в этом плане является одним из ведущих регионов России. Меркушкин рассказал выпускникам, что недавно ведущий вуз региона – Самарский национальный исследовательский университет им. С.П.Королева впервые в истории области попал сразу в два рейтинга авторитетных международных агентств, а его главная цель – попадание в ТОП-100 лучших университетов мира.

Глава региона также отметил, что из 33 опорных вузов страны два – Самарский технический университет и Тольяттинский государственный университет находятся в Самарской области. Кроме того, статус опорного имеет Самарский медицинский университет, который возглавляет кластер медицинских вузов Поволжья, и составляет его мощное научное ядро. Губернатор особо отметил, что вершиной образовательной пирамиды должен стать научно-образовательный наукоград «Гагарин-центр», который будет создан в регионе. Он будет включать в себя межвузовский кампус, междисциплинарные научно-образовательные институты и самые современные лаборатории. Таким образом, для ученых и студентов будут созданы условия мирового уровня, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Поверьте, мы делаем все, чтобы вы оставались в регионе. Мы и дальше будем создавать условия для образования такого уровня, чтобы они позволяли человеку еще во время учебы найти себе место в жизни. Мы очень хотим, чтобы вы учились в Самарской области, вы нам нужны», - заявил Николай Меркушкин.

Глава региона подчеркнул, что в случае, если золотой медалист по каким-либо причинам не сможет поступить в вуз, то расходы на его обучение возьмет на себя Правительство Самарской области. Эти слова были встречены овациями.

Затем началась церемония награждения, которая продлилась более двух часов. Медали «За особые успехи в учении», благодарственные письма родителям и памятный подарок получил 631 выпускник. Почти у каждого губернатор Самарской области интересовался, где он продолжит обучение. Только два выпускника, по словам Губернатора, планируют уехать из региона. Абсолютное большинство вчерашних школьников связывает свое будущее с Самарской областью.