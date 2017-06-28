В Тольятти демонтировали очередной незаконный киоск

В Тольятти сотрудники управления потребительского рынка совместно с полицейскими организовали принудительный вывоз самовольно установленного павильона, который располагался на Ленинском проспекте, 3а.

В семь часов утра к месту события прибыла специальная техника, и подрядная организация увезла павильон на специальную площадку для хранения. Собственника данного объекта пока неизвестен. Но он вполне может проявить себя, узнав о пропаже своего имущества. Однако, чтобы вернуть его, придется заплатить штраф за допущенное административное правонарушение, а также оплатить услугу по принудительному вывозу имущества, сообщили в городской администрации.

Второй адрес, где должны были провести аналогичную операцию, — остановка возле бывшего магазина «Автолюбитель» на бульваре 50 лет Октября. Прибыв на место, сотрудники администрации и УВД обнаружили, что собственник незаконного торгового объекта демонтировал его самостоятельно. Дело в том, что в администрации Центрального района уже давно наблюдают за этим объектом. К хозяину однажды уже применялись штрафные санкции, павильон был убран. А потом по прошествии какого-то времени снова появился. В администрации данный факт сразу обнаружили и взяли на заметку. Добровольный демонтаж павильона – тоже результат проведенной работы с нарушителем.