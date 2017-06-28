Тольяттинка Вера Соболева вышла на поле в матче Кубка Конфедераций

Воспитанница тольяттинской спортивной школы «Фристайл», восьмилетняя Вера Соболева приняла участие в матче группового этапа Кубка Конфедерации Чили-Германия. Участницей спортивного праздника она стала благодаря победе в конкурсе «На Кубок Конфедераций FIFA 2017 вместе с Макдоналдс®!».

Матч прошел 22 июня в Казани. Тольяттинка вышла на поле в сопровождении чилийского полузащитника Марсело Диаса, сообщает Управление физкультуры и спорта мэрии.

Встреча завершилась вничью 1:1, оба клуба вышли из группы в полуфинал Кубка. Сегодня чилийцы встречаются с командой Португалии, а Германия — 29-го июня — с Мексикой.

Фото: tgl-sport.ru