Тольяттинка Вера Соболева вышла на поле в матче Кубка Конфедераций

Воспитанница тольяттинской спортивной школы «Фристайл», восьмилетняя Вера Соболева приняла участие в матче группового этапа Кубка Конфедерации Чили-Германия. Участницей спортивного праздника она стала благодаря победе в конкурсе «На Кубок Конфедераций FIFA 2017 вместе с Макдоналдс®!».

Матч прошел 22 июня в Казани. Тольяттинка вышла на поле в сопровождении чилийского полузащитника Марсело Диаса, сообщает Управление физкультуры и спорта мэрии.

Встреча завершилась вничью 1:1, оба клуба вышли из группы в полуфинал Кубка. Сегодня чилийцы встречаются с командой Португалии, а Германия — 29-го июня — с Мексикой.

Фото: tgl-sport.ru
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  2. TLT.ru
  3. 28.06.2017 08:04 [157] (0)
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