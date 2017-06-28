В селе под Тольятти пьяный хозяин напал с топором на своего гостя

Поздно вечером в дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району поступило сообщение от жителя села Узюково о том, что из дома, расположенного на улице Северной, слышатся крики, шум, вокруг дома ходит хозяин с топором в руках.

Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили лежащего в дверном проеме мужчину с травмами головы. Бригада скорой помощи госпитализировала потерпевшего в больницу. Медики зафиксировали у него множественные травмы и рубленые раны головы и голени. Полицейские установили его личность - 60-летний уроженец Самары, проживающий в селе Узюково.

Оперативники установили, что в ходе внезапно возникшего конфликта во время распития спиртных напитков, хозяин дома сначала избил своего соседа, потом взял в руки топор и нанес ему удары по голове. Оперативники задержали подозреваемого в одной из дворовых построек, где он пытался спрятаться. На месте происшествия полицейские изъяли орудие преступления.

Задержанный житель села Узюково 1979 года рождения свою вину признал и написал явку с повинной. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. По ходатайству органов предварительного следствия подозреваемый заключен под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.