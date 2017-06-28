В селе под Тольятти пьяный хозяин напал с топором на своего гостя

Поздно вечером в дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району поступило сообщение от жителя села Узюково о том, что из дома, расположенного на улице Северной, слышатся крики, шум, вокруг дома ходит хозяин с топором в руках.

Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили лежащего в дверном проеме мужчину с травмами головы. Бригада скорой помощи госпитализировала потерпевшего в больницу. Медики зафиксировали у него множественные травмы и рубленые раны головы и голени.  Полицейские установили его личность - 60-летний уроженец Самары, проживающий в селе Узюково.

Оперативники установили, что в ходе внезапно возникшего конфликта во время распития спиртных напитков,  хозяин дома сначала избил своего соседа,  потом взял в руки топор и нанес ему  удары по голове. Оперативники задержали подозреваемого в одной из дворовых построек, где он  пытался спрятаться. На месте происшествия полицейские изъяли орудие преступления.

Задержанный житель села Узюково 1979 года рождения  свою вину признал и написал явку с повинной. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью. В  настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.  По ходатайству органов предварительного следствия подозреваемый заключен под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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  2. TLT.ru
  3. 28.06.2017 08:45 [94] (0)
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