Дилерам АВТОВАЗа не хватает машин из-за растущего спроса

Запасы российских дилеров АВТОВАЗа с апреля – мая 2017 г. сохраняются на уровне одного месяца продаж – это примерно вдвое меньше, чем было ранее, пишут «Ведомости». Топ-менеджеры двух крупных дилерских компаний рассказали изданию о том, что завод не сокращал отгрузку – растут продажи автомобилей.

Рост наблюдается с июля прошлого года, в мае 2017 г. продажи подскочили на рекордные 22% по сравнению с годом ранее, свидетельствует статистика АЕБ (весь рынок растет с марта). Но для перестройки цепочки закупок комплектующих – в данном случае для резкого увеличения производства – требуется время, примерно 6–7 месяцев, комментирует один из собеседников.

В условиях текущего производства и спроса дилеры, по словам одного из них, сократили или вовсе убрали скидки на самые ходовые модели (они доходили до 2–2,5%). У АВТОВАЗа действует 30-дневная отсрочка платежа – этого сейчас хватает, чтобы продать машину, объясняет дилер. Другой собеседник говорит, что некоторые компании стараются продавать машины с дополнительными опциями. В этом случае машину можно забрать на месте, иначе наиболее востребованные модели – седан Lada Vesta, универсал и фургоны Largus, высокий хетчбэк Xray – придется подождать недели две, рассказывает он.

«В настоящее время сток достаточен, чтобы дилеры полностью выполнили свои планы продаж, – прокомментировал «Ведомостям» представитель «АвтоВАЗа». – Производство старается достаточно оперативно реагировать на изменения спроса, если в отдельных регионах возникает легкий дефицит отдельных моделей. Мы продолжаем также активно взаимодействовать с поставщиками, которых мы уже в I квартале начали плавно готовить к потенциальному росту продаж на рынке»

Дилеры ожидают, что складские запасы у них нормализуются осенью 2017 г. Производство с сентября вырастет до 29 000 машин в месяц, уточняет один из них. Для сравнения: план на июль и август – примерно по 22 000 автомобилей Lada, добавляет он.

Напомним, в июле на двух линиях, где выпускаются автомобили на платформе Kalina/Granta (выпускается также Datsun) и B0 (производятся модели под брендами Lada, Renault и Nissan), будут введены дополнительные смены в выходные – 1, 8 и 15-го числа.