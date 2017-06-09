Молодые активисты получили награды в городской администрации

27 июня в городской администрации состоялось чествование талантливой молодежи нашего города, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В конференц-зале собрались музыканты, организаторы городских событий, молодые сотрудники тольяттинских предприятий, общественники и волонтеры. Заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова вручила активистам дипломы и поздравила их с Днем молодежи:

"Быть молодым - это не о возрасте, а о состоянии души. Тольятти был, есть и останется городом молодых - городом ярких, энергичных и красивых людей. Я искренне вас поздравляю и желаю, чтобы все ваши планы воплощались в жизнь".

После награждения состоялось еще одно радостное событие: две тольяттинские школьницы официально стали волонтерами и получили на руки личные книжки. В них заносятся сведения о «трудовом стаже» добровольца, его поощрениях и дополнительной подготовке.