Молодые активисты получили награды в городской администрации

27 июня в городской администрации состоялось чествование талантливой молодежи нашего города, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В конференц-зале собрались музыканты, организаторы городских событий, молодые сотрудники тольяттинских предприятий, общественники и волонтеры. Заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова вручила активистам дипломы и поздравила их с Днем молодежи: 

"Быть молодым - это не о возрасте, а о состоянии души. Тольятти был, есть и останется городом молодых - городом ярких, энергичных и красивых людей. Я искренне вас поздравляю и желаю, чтобы все ваши планы воплощались в жизнь". 

После награждения состоялось еще одно радостное событие: две тольяттинские школьницы официально стали волонтерами и получили на руки личные книжки. В них заносятся сведения о «трудовом стаже» добровольца, его поощрениях и дополнительной подготовке.
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  2. TLT.ru
  3. 28.06.2017 10:05 [91] (0)
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