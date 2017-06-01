В Тольятти после простоя открылся лагерь «Спартак»

На днях в Тольятти открылся один из старейших спортивных лагерей. «Спартак» вновь заработал после нескольких лет простоя. 24 июня туда заехала первая смена: 14 ребят из туристического центра «Луч» и ученики школы №94, сообщает городская администрация.

Лагерь подходит для проведения практически любых спортивных сборов. На его территории находятся уютные деревянные домики, столовая, медицинский пункт, футбольное поле, волейбольная площадка и даже бассейн. После тренировок ребята смогут посетить школу молодого каюра от питомника хаски «Серебро Севера», а также сыграть в лазертаг.

Туристический центр «Луч» заехал в лагерь на все лето. Своими впечатлениями о «Спартаке» поделилась Наталья Федянина – руководитель первой смены центра:

- Для нас, туристов, лагерь «Спартак» - идеален. Тут есть все необходимое: деревья, чтобы вязать веревочные тропы, много площадок для занятий, футбольные и волейбольные поля. Узнав, что «Спартак» вновь открылся, мы с радостью приехали именно сюда.

«Спартак» приглашает к сотрудничеству спортивные школы города. Условия заезда и стоимость путевок можно узнать на сайте лагеря: spartaktlt.ru. Дополнительная информация по телефону: +7(961)390-27-90.