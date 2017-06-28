В тольяттинском магазине продавец-мастер спорта по легкой атлетике бросилась в погоню за грабителем

В полицию обратилась администратор одного из магазинов Комсомольского района с заявлением о том, что из торгового зала злоумышленник похитил 2 бутылки алкоголя на сумму около двухсот рублей.

Полицейские выяснили подробности случившегося. Оказалось, что подозреваемый выбежал из магазина мимо кассы со спиртным в руках и попытался скрыться, однако его стала догонять продавец - мастер спорта по легкой атлетике и боксу. Осознав, что от погони ему не уйти, подозреваемый бросил бутылки на тротуар, а сам скрылся во дворе соседнего дома.

Сотрудники уголовного розыска опросили жителей близлежащих к магазину домов, а с бутылок были сняты отпечатки пальцев преступника - так полицейские и вышли на злоумышленника. Ранее судимый за кражу и грабеж 22-летний молодой человек, состоящий на профилактическом учете, был задержан стражами правопорядка по месту жительства. Вину подозреваемый признал полностью, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Расследование продолжается.