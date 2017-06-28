Тольяттинцы стали призерами первенства России по легкой атлетике

В Челябинске завершилось Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях принимали участие воспитанники тольяттинской СДЮСШОР 3 «Легкая атлетика».

За три дня более 700 сильнейших юных легкоатлетов из 65 регионов страны разыграли 36 комплектов наград. В числе призеров оказались двое тольяттинских спортсменов.

Как сообщает управление физкультуры и спорта мэрии, на дистанции 400 м. бронзовую медаль выиграл Всеволод Шепелев с результатом 48.93. Кстати, он же, в составе эстафеты 100+200+300+400  завоевал серебро! Среди метателей молота Олег Якушкин стал «серебряным» медалистом, забросив свой снаряд на 65,93 метра. На дистанции 3000м. Илья Васильев -10, Владимир Гаврин – 21. 400 м. Анна Скокова – 24.
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  3. 28.06.2017 12:54 [117] (0)
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