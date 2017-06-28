В Тольятти орудуют мошенницы под видом сотрудниц горгаза

В Тольятти продолжаются преступления в отношении престарелых граждан, сообщил заместитель начальника ОП № 24 Николай Воронков.

Он рассказал, что к одной старушке под видом сотрудниц горгаза наведались две женщины. Одна пошла смотреть плиту и счетчики, а другая пошла осматривать батареи. Логичный вопрос – откуда такой интерес к батареям? Бесхитростную старушку ответ, что надо осмотреть всё, вполне устроил. В итоге все сбережения бабушки из ее комода исчезли.

Как пишут «Городские ведомости», в силу возраста пожилая женщина даже не смогла описать внешний облик преступниц. Одна пониже, другая повыше, вот и все приметы.

За последние две недели, это уже второе аналогичное преступление. По мнению Воронкова, мошенницы не остановятся до тех пор, пока их не поймают. Но гражданам следует быть более бдительными.