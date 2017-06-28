В Тольятти орудуют мошенницы под видом сотрудниц горгаза

В Тольятти продолжаются преступления в отношении престарелых граждан, сообщил заместитель начальника ОП № 24 Николай Воронков.

Он рассказал, что к одной старушке под видом сотрудниц горгаза наведались две женщины. Одна пошла смотреть плиту и счетчики, а другая пошла осматривать батареи. Логичный вопрос – откуда такой интерес к батареям?  Бесхитростную старушку ответ, что надо осмотреть всё, вполне устроил. В итоге все сбережения бабушки из ее комода исчезли.

Как пишут «Городские ведомости», в силу возраста пожилая женщина даже не смогла описать внешний облик преступниц. Одна пониже, другая повыше, вот и все приметы.

За последние две недели, это уже второе аналогичное преступление. По мнению Воронкова, мошенницы не остановятся до тех пор, пока их не поймают. Но гражданам следует быть более бдительными.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 28.06.2017 13:19 [88] (0)
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