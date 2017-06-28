У тольяттинских депутатов есть замечания к программе развития предпринимательства

21 июня на заседании городской Думы был рассмотрен проект программы развития малого и среднего предпринимательства г.о. Тольятти на 2018-2022 гг. Ежегодно по данному направлению работы город планирует тратить порядка 19 млн рублей из бюджета. Соответственно, у депутатов возникают вполне резонные вопросы.

По мнению народных избранников, разработчикам программы следует учесть замечания областной Счетной палаты, высказанные по итогам ранее проводимой проверки, а также предусмотреть четкие и внятные критерии оценки проводимой работы, сообщает пресс-служба горДумы.

Программой предусмотрено содействие предпринимателям в получении субсидий и грантов, подготовка и переподготовка кадров для малого бизнеса, консультации по созданию и развитию собственного дела, а также развитие инфраструктуры поддержки малых и средних предприятий. Парламентарии в прошлые годы не раз говорили о необходимости эффективно поддерживать малый бизнес и рачительно расходовать бюджетные средства, акцентировали внимание на том, что действующие меры поддержки местных предпринимателей признавались недостаточно эффективными.

Депутаты напомнили администрации города о замечаниях, высказанных Счётной палатой Самарской области по итогам комплексной проверки г.о. Тольятти за 2015 и часть 2016 года. Аудиторами было отмечено отсутствие надлежащего контроля администрации города за результативностью деятельности МАУ «АЭР» в части выделения субсидий малому и среднему бизнесу. К тому же, были выявлены факты некачественного осуществления департаментом экономического развития полномочий главного распорядителя бюджетных средств, выразившееся в завышении нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги по организации и проведению семинаров, курсов подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства.

Председатель комиссии по бюджету и экономической политике Михаил Носорев рассказал, что решение комиссии по представленной программе было принято с учётом заключения Торгово-промышленной палаты, поскольку городской бизнес всерьёз озабочен вопросами развития предпринимательства. В заключении ТПП г. Тольятти, приобщённом к пакету документов, указано, что качественные показатели, заявленные программой, не привязаны к мероприятиям по решению основных задач программы и, самое основное, что программа, по сути, не предусматривает какого-либо развития городского бизнеса, а лишь включает расходы городского бюджета для софинансирования мероприятий из вышестоящих бюджетов.

Рекомендации депутатов, отражённые в решении профильной комиссии и решении Думы, оказались сведены к тому, чтобы администрация дополнила программу внятными показателями, которые позволят чётко оценить её эффективность. Горожан, как и депутатов интересуют не сухие цифры – сколько проведено семинаров и форумов, а конкретные примеры - какие именно новые предприятия открыты в нашем городе, сколько работников они могут принять и какой объём налогов заплатить в бюджет. Кроме того, Дума планирует в сентябре-октябре рассмотреть вопрос о ходе реализации проекта ТОСЭР за первое полугодие.