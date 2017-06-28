В Тольятти пройдет областной конкурс профмастерства водителей автобусов

7 июля в Тольятти состоится XVI Областной конкурс профессионального мастерства водителей автобусов.

Соревнования пройдут с 08:00 до 18:00 на площади у Речного вокзала (ул. Коммунистическая, 96). Тольяттинская администрация просит горожан не парковать там автомобили на время подготовки и проведения конкурса - 6 и 7 июля.

Напомним, на последнем Всероссийском конкурсе профессионального мастерства отличился тольяттинский водитель автобуса Павел Лябаев. Сотрудник МП «ТПАТП №3» занял второе место в номинации «Водители автобусов большой вместимости».