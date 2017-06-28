На улице Чайкиной закрыт подпольный игорный клуб

В тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).

27 мая прокуратурой Комсомольского района совместно с отделом полиции № 23 У МВД России по г. Тольятти был выявлен факт осуществления игорной деятельности в подвальном помещении по адресу: г. Тольятти, ул. Чайкиной, 71а.

В ходе обыска сотрудники полиции изъяли 63 единицы компьютерного оборудования, посредством которого предоставлялся доступ к незаконной игорной деятельности, сообщает прокуратура района.

По результатам проверки СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.