В Тольятти завершился X фестиваль «Тремоло»

Под занавес зрителя ждал музыкальный батл. Три разных коллектива представили свое видение музыкальных эпох и стилей: crossover-ансамбль «БИС-КВИТ» (Санкт-Петербург), струнный квинтет «Erato quintet» (Нижний Новгород) и акапелла-группа «Rain Drops» (Москва). Лиричный Пьяццолла, «Полет шмеля» Римского-Корсакова на балалайке, дерзкое «Hit The Road Jack» под ритмы битбокса – сначала зал пребывал в шоке, затем на лицах появилась легкая улыбка, а под конец все свистели и топали от удовольствия.

Такая разная классика

«БИС-КВИТ» – это русские народные инструменты и тембры эстрадного джаза. По словам ребят, их задача – глобальная популяризация «новой русской народной культуры». В 2011 году Правительство Санкт-Петербурга присвоило музыкантам почетное звание – «Посол русской культуры». Является специальным гостем Фестиваля русской культуры и искусства «Русская Масленица в Лондоне».

«Erato quintet» создан на базе Нижегородской государственной академической филармонии им. М. Ростроповича. Цель – возродить культуру камерного музицирования. В репертуаре эксклюзивные обработки и сочинения, полная эклектика и разнообразие музыкальных стилей.

«Rain Drops» исполняет музыку живыми голосами. Семь человек на сцене заменяют бас-гитару, барабанную установку, духовую секцию. Участники шоу «Минута Славы», организаторы Международного музыкального фестиваля «A cappella Open», участники мюзиклов «We Will Rock You» и «Mamma Mia».

Кстати, «БИС-КВИТ» приезжают на «Тремоло» уже второй раз. Первое знакомство с Тольятти и местным зрителем состоялось год назад. Тогда музыкантов впечатлила невероятно солнечная погода, установившаяся в дни фестиваля. Перед репетициями ребята бегали купаться. В этом году атмосферный фронт немного подкачал. Впрочем, ребята из «Rain Drops» нашли в этом свои прелести. Решив, что нельзя уезжать с Волги без рыбы, они привезли с собой удочки и провели с ними пару часов на пирсе.

За зрителем – в другие города

По словам организаторов фестиваля, в этом году его посетило около 2000 человек. «Это на порядок меньше, чем в прошлых годах, однако и сам фестиваль в этот раз короче – три дня вместо пяти. А стоимость билетов пришлось, напротив, поднять, в среднем, на 200 рублей. Причина одна – отсутствие спонсорской поддержки. Около 80% гостей составили зрители из Тольятти, 15% – из Самары и лишь 5% – из других городов», – отмечает автор фестиваля Алексей Возилов.

«Задача на ближайшие годы – изменить это соотношение в пользу иногородних поклонников классики. На мой взгляд, будущее «Тремоло» на 90% зависит от того, сможем ли мы превратить его в привлекательный туристический продукт. Зритель из Тольятти не менее важен для нас, но фестиваль существует уже 10 лет. За это время он стал проектом, способным конкурировать с лучшими фестивалями мирового масштаба. Пора выходить на новый уровень», – заключает худрук «Тремоло» Фабио Мастранджело.

Фото: Дмитрий Рузов, Яков Князев