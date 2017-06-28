Реконструкция стадиона «Труд» должна завершиться к 15 июля

Предполагалось, что к 1 июля реконструкция стадиона «Труд» будет завершена, однако дожди помешали и этим планам. Новая дата завершения работ – 15 июля.

На проектирование и реконструкцию спортивного объекта было выделено более 77 млн рублей. В минувшем году подрядчик (АО «Компания «БАМАРД») не уложился в сроки проведения работ из-за погодных условий, поэтому их пришлось переносить на 2017 год.

Некоторые виды работ, например, по устройству покрытия следует выполнять при определенном температурном режиме и уж, конечно, после того, как всё высохнет. Стройконтроль не позволяет приступать к работам, когда погодные условия не позволяют, пишут «Городские ведомости».

Сейчас объем выполненных работ составляет 80%. Полностью готовы футбольное поле с искусственным покрытием, освещение и трибуны для зрителей. Сейчас ведутся работы по устройству легкоатлетических дорожек и спортивных площадок. После этого настанет черед благоустройства.

Официальное открытие обновленного стадиона «Труд» намечено на 2 августа в День физкультурника.