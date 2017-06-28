Дарья Касаткина посеяна на «Уимблдоне» под 29 номером

Сегодня были опубликованы списки сеяных игроков на третий в сезоне теннисный турнир Большого шлема «Уимблдон-2017». Престижный турнир пройдет с 3 по 16 июля.

Женский посев традиционно полностью совпадает с рейтингом WTA. Стоит отметить, что в этом году турнир пропускают четвертая ракетка мира Серена Уильямс и 32-я Лаура Зигемунд. Тольяттинка Дарья Касаткина получил при посеве 29 номер. Выше нее расположились еще четыре россиянки: Светлана Кузнецова (7), Елена Веснина (15) и Анастасия Павлюченкова (16).

Призовой фонд нынешнего «Уимблдона» составит 31,6 миллиона фунтов стерлингов. Победители одиночных соревнований среди мужчин и женщин получат по 2,2 миллиона фунтов, что на 10% больше, чем в 2016 году. Проигравшие в первом круге Уимблдона получат по 35 тысяч фунтов (против 30 тысяч в 2016 году).