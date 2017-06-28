30 июня ГИБДД проведет на тольяттинских дорогах три дополнительных рейда

На территории города зарегистрировано большое количество дорожных аварий, травмы в которых получили 548 человек, 12 погибли. Значительное количество нарушений, выявляемых сотрудниками ГИБДД, свидетельствует о том, что участники дорожного движения не задумываются о последствиях.

Кроме ежедневного выявления нарушений ПДД РФ 30 июня сотрудниками Госавтоинспекции будут проводиться специальные профилактические мероприятия с применением группового метода несения службы:

- по предотвращению дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах;

- по контролю за осуществлением пассажирских перевозок легковыми такси;

- по контролю за движением тяжеловесного и крупногабаритного транспорта.