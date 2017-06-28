Тольяттинский предприниматель предстанет перед судом за дачу взятки

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в даче взятки.

По версии следствия, 16 марта обвиняемый на парковке около одного из торговых центров в Автозаводском районе передал начальнику одного из отделов муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 30 тысяч рублей в качестве взятки за оказание посреднических услуг - привлечение к административному наказанию в виде предупреждения.

Как сообщает СУ СКР по Самарской области, следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Автозаводского района для рассмотрения по существу.