Тольяттинцы дешево оценивают свою жизнь

Стоимость жизни россиянина сегодня составляет 1,2 миллиона долларов, подсчитали аналитики Финансового университета при правительстве РФ совместно с Росгосстрахом. При расчете брали средние доходы в стране, продолжительность трудового стажа и уже по мировым стандартам компенсацию за моральный ущерб. Плюс учитывали оценку самих россиян. Их попросили назвать суммы, на которые хотели бы рассчитывать семьи при гибели их родных в авариях на транспорте и на производстве.

В среднем по миру цена жизни оценивается в 2,6 миллиона долларов. В России в 2015 году она составляла 624 тысячи долларов, а сейчас, получается, поднялась в два раза, пищет "Российская газета". Сумма, которую люди считают справедливой компенсацией при гибели человека, повысилась из-за роста зарплат, люди стали увереннее чувствовать себя на рынке труда, перечисляет проректор Финуниверситета Алексей Зубец

Сами россияне оценивали свою жизнь ниже, чем получилась итоговая сумма у аналитиков. Проведенные в ходе исследования опросы населения показывают, что люди считают справедливой компенсацию в 5,7 миллиона рублей (примерно 96 тысяч долларов по сегодняшнему курсу) при гибели человека в катастрофе на транспорте или при исполнении служебных обязанностей. А при получении инвалидности ожидаемая компенсация равна 4,8 миллиона рублей (примерно 81 тысяча долларов).

"Эти опросы показывают, насколько россияне непритязательные. Как они скромны в своих ожиданиях", - отмечает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина.

Самые высокие требования по компенсации отмечены среди жителей двух столиц. Москвичи с большим отрывом от регионов оценивают свою жизнь в 10,4 миллиона рублей (176 тысяч долларов), в Санкт-Петербурге эта сумма равна 7,4 (125 тысяч долларов) миллиона рублей. Самая низкая "стоимость" жизни в Тольятти, Хабаровске, Ярославле, Нижнем Новгороде и Пензе. Жители этих городов считают достаточными выплаты от 1,9 до 2,3 миллиона рублей при гибели человека (от 32 до 39 тысяч долларов).

Наибольшую цену человеческой жизни дают самые молодые, самые образованные и самые богатые участники исследования. Так респонденты младшей категории (18-30 лет) оценивают жизнь в 7,7 миллиона рублей (130 тысяч долларов), люди с высшим образованием - 6,8 миллиона (115 тысяч долларов). А граждане, финансовое положение которых позволяет им купить дом, считают, что при гибели родственника следует выплачивать его семье не меньше 9,1 миллиона рублей (154 тысячи долларов). Самую низкую "стоимость" жизни дают люди, которым едва хватает на питание - 3,2 миллиона рублей (54 тысячи долларов).

Отметим, что в России по закону об ОСАГО семье человека, погибшего в результате ДТП, полагается возмещение в размере 500 тысяч рублей (примерно 8,5 тысячи долларов), стоимость жизни пассажира общественного транспорта оценивается в 2 миллиона рублей (34 тысячи долларов). Размер возмещения семьям погибших в авиакатастрофах недавно был поднят до 100 тысяч SDR, что составляет по нынешнему курсу 8,3 миллиона рублей (140 тысяч долларов). При этом в России не очень высокие возмещения пострадавшим и семьям погибших по результатам судебных решений. Практика показывает, что компенсация морального вреда семьям погибших людей редко превышает 700 тысяч рублей (11,8 тысячи долларов).