Тольяттинец угнал автомобиль с предприятия, которое охранял

В полицию обратился житель Сызранского района 1957 года рождения. Мужчина рассказал полицейским, что с территории предприятия, где он является одним из руководителей, пропал автомобиль ВАЗ-2106.

Полицейские опросили сотрудников учреждения, установили возможных свидетелей случившегося. В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к совершению преступления, сотрудниками уголовного розыска в тот же день был задержан подозреваемый. Им оказался ранее не судимый житель города Тольятти 1993 года рождения. По данным оперативников, мужчина работает охранником на данном предприятии.

Как следует из допроса, автомобиль он взял с целью «просто покататься». Угнанное транспортное средство злоумышленник бросил недалеко от места работы, сообщили в облГлавке.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)», возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении преступлении раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину.