18-летний тольяттинец предстанет перед судом за продажу наркотиков

Следственный комитет РФ по Самарской области завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летнего тольяттинца, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере.

По версии следствия, 2 марта в ходе личного досмотра у обвиняемого обнаружено наркотическое средство, массой 1,680 грамм, содержащее в своем составе производное N-метилэфедрона, которое он намеревался сбыть.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Автозаводского района для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СКР по Самарской области.
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  2. TLT.ru
  3. 29.06.2017 07:04 [145] (0)
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