В Тольятти ввезли розы с опасными эфиопскими вредителями внутри

Сотрудниками Россельхознадзора при проведении проверки в распределительном центре ООО «Лента» в Тольятти были обнаружены особи насекомых в цветах. Розы срезанные прибыли из Эфиопии и являются подкарантинной продукцией.

Экспертиза в лаборатории ФГБУ «Самарский референтный центр Россельхознадзора» обнаружила в образцах цветов живые имаго западного (калифорнийского) цветочного трипса, в количестве 5 штук. Организации, осуществившей ввоз груза с карантинными организмами, выдано предписание об уничтожении партии зараженной продукции. Все 12 упаковок роз (по 7 цветов в каждой) были уничтожены путем сжигания в печи, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора.

Справка: Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg) - карантинный вредитель. В настоящее время признан одним из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных растений закрытого грунта. Химическая борьба с ним затруднена, так как это насекомое очень мелкое (до 2 мм), ведет скрытый образ жизни, поселяясь в цветочных почках, цветках, под мельчайшими чешуйками на растениях. Тем самым, большая часть популяции остается неуязвимой для обычных химических обработок. Защита растений от западного цветочного трипса возможна только в рамках интегрированных систем.

Западный цветочный трипс - широкий полифаг. Повреждает около 300 различных культур. Питается на хлопчатнике, перцах, огурце, луке, томатах, землянике, винограде, персике, салате и других фруктовых и овощных культурах, а также на многочисленных декоративных и цветочных растениях: розах, герберах, хризантемах, цикламенах, цинерариях, сенполиях, гвоздике, гипсофиле.

Личинки и взрослые особи питаются клеточным соком растительных тканей. Первоначально это вызывает появление желтых некротических пятен, серебристых штрихов, а при нарастании численности вредителя появляются участки некрозов и отмирания растительной ткани. Вредоносность проявляется в снижении урожайности, а на цветочных культурах - в ухудшении декоративной привлекательности. Вредитель распространяется с посадочным материалом, со срезами цветов, транспортом, тарой, с орудиями производства в стадии яйца, имаго и личинки.