В Тольятти полиция разыскивает грабителей, похитивших золото из ломбарда

14 мая текущего года двое неустановленных преступников, находясь в комиссионном магазине, расположенном по адресу: г. Тольятти, ул. Свердлова 51 с использованием предмета, похожего на пистолет, завладели золотыми изделиями общей массой более 430 граммов.

Среди похищенного: запонки золотые с алмазной обработкой, зажимы золотые для галстуков, серьги и кольца золотые.

В совершении преступления подозреваются:

Двое неустановленных мужчин, приметы:

1) на вид 25-27 лет, рост 170-175см, среднего телосложения, был одет: бейсболка камуфляжной расцветки, майка-борцовка темно-синего цвета с белыми вставками на лямках и по бокам;

2) на вид 25-27 лет, рост 170-175см, среднего телосложения, был одет: бейсболка камуфляжной расцветки, черная олимпийка с красной полосой по рукавам.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой незамедлительно сообщать имеющуюся информацию о разыскиваемых в У МВД России по городу Тольятти, по телефонам 93-41-53 и 93-41-40.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно абсолютно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!