Прокуратура разъясняет: изменение в законодательстве о долевом строительстве

Защита прав граждан – участников долевого строительства жилья является одним из приоритетных и актуальных направлений политики государства.

В этой связи Правительством Российской Федерации разработаны меры по совершенствованию механизма привлечения денежных средств граждан в строительство жилья, которые нашли свое отражения в изменениях, внесенных в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Так, с 01.01.2017 действие названного закона в равной степени распространяется на отношения при строительстве с привлечением денежных средства граждан жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков (таунхаусы).

Строительство таунхаусов в настоящее время возможно лишь по договорам долевого участия в строительстве.

Одним из обязательных разделов проектной документации стал примерный график реализации проектов строительства. При этом нарушение такого графика на срок более 6 месяце является основанием для проведения органом по контролю в сфере долевого строительства внеплановой проверки в отношении застройщика.

Помимо этого, застройщики обязаны размещать на официальном сайте в сети Интернет следующие документы:

- проектная декларация строящегося дома;

- разрешение на строительство дома;

- разрешения на ввод в эксплуатацию ранее построенных объектов капитального строительства;

- заключение контролирующего органа о соответствии застройщика и проектной декларации установленным законом требованиям;

- проект договора участия в долевом строительстве;

- сведения о выбранных способах обеспечения исполнения обязательств по договору участия в долевом строительстве.

Важной новеллой является законодательное закрепление обязанности застройщика публиковать на официальном Интернет-сайте фотографии строящегося многоквартирного дома, отражающие текущее состояние его строительства, а также аудиторского заключения за последний год осуществления застройщиком предпринимательской деятельности.

Также с 01.07.2017 ужесточаются требования к застройщикам, имеющим право на привлечение денежных средств граждан.

Основным из них является наличие у лица, строящего многоквартирный дом, уставного капитала в размере не менее 2,5 млн. руб. и более в зависимости от площади объекта строительства.

Помимо этого, у застройщика должна отсутствовать недоимка по налогам и обязательным платежам, а сведений о нем не должно быть в реестре «обманутых дольщиков» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренного законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для удовлетворения государственных и муниципальных нужд.

с 01 июля 2017 года законодательство о долевом строительстве дополняется также и новым механизмом взаимодействия застройщика и банка при привлечении и расходовании денежных средств участников строительства. В частности, кредитный договор, заключенный между банком и застройщиком может предусматривать условия о перечислении денежных средств гражданами не на расчетный счет застройщик, а на специализированный счет в банке. Такая схема призвана исключить возможность застройщика распоряжаться непосредственно денежными средствами участников строительства. В свою очередь на банк возлагается обязанность осуществлять контроль за соблюдением целевого использования предоставленного застройщику кредита.