Жители соседней Республики признаны виновными в похищении тольяттинца

В Самарской области вынесен приговор ранее судимым - Теймуру Мамедову, находящемуся в настоящее время в международном розыске, за совершение убийства и побега и Аллахверди Аллахвердиеву. Они признаны виновными в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.

В декабре 2015 года злоумышленники, действуя по предварительному сговору с другими лицами, находясь возле  УСК «ОЛИМП» в Тольятти, напали на местного жителя и принудительно посадили того в автомобиль. Затем они перевезли потерпевшего в Саратовскую область, где удерживали в частном доме. Другой соучастник преступной группы позвонил родственникам похищенного мужчины и потребовал за его освобождение 10 миллионов евро. Однако довести преступный умысел до конца злоумышленники не смогли, та как один из соучастников преступления добровольно освободил потерпевшего, опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности.

Как сообщает СУ СКР по Самарской области, приговором федерального суда Автозаводского района Мамедову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с отбыванием в колонии строгого режима, Аллахвердиеву  – на 7 лет 6 месяцев, с отбыванием в колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении других соучастников преступлений выделено в отдельное производство.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 29.06.2017 09:35 [171] (0)
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