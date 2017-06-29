Жители соседней Республики признаны виновными в похищении тольяттинца

В Самарской области вынесен приговор ранее судимым - Теймуру Мамедову, находящемуся в настоящее время в международном розыске, за совершение убийства и побега и Аллахверди Аллахвердиеву. Они признаны виновными в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.

В декабре 2015 года злоумышленники, действуя по предварительному сговору с другими лицами, находясь возле УСК «ОЛИМП» в Тольятти, напали на местного жителя и принудительно посадили того в автомобиль. Затем они перевезли потерпевшего в Саратовскую область, где удерживали в частном доме. Другой соучастник преступной группы позвонил родственникам похищенного мужчины и потребовал за его освобождение 10 миллионов евро. Однако довести преступный умысел до конца злоумышленники не смогли, та как один из соучастников преступления добровольно освободил потерпевшего, опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности.

Как сообщает СУ СКР по Самарской области, приговором федерального суда Автозаводского района Мамедову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с отбыванием в колонии строгого режима, Аллахвердиеву – на 7 лет 6 месяцев, с отбыванием в колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении других соучастников преступлений выделено в отдельное производство.