Житель Жигулевска вышел из тюрьмы и попытался ограбить женщину

В дежурную часть обратилась 51-летняя жительница Жигулевска и сообщила, что возле дома на улице Интернационалистов неизвестный мужчина вырвал у нее из рук сумку, в которой находились сотовый телефон, ключи и денежные средства. Потерпевшая оценила причиненный ей ущерб на общую сумму 8 100 рублей.

Со слов женщины стражи порядка составили подробное описание подозреваемого и направили его всем наружным службам. В ходе дальнейших оперативных мероприятий полицейские установили, что к совершению данного преступления может быть причастен 25-летний житель Жигулевска. Выяснив место нахождения предполагаемого злоумышленника, сотрудники уголовного розыска задержали его.

Задержанный свою вину признал полностью. Похищенное имущество обнаружено и в ближайшее время будет возвращено законной владелице, сообщили в облГлавке.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. По данным оперативников, молодой человек нигде не работает, ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и в июне освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение грабежа. В настоящее время злоумышленник задержан.