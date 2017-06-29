В Тольятти избавляются от лишней травы

В Тольятти специалистами департамента дорожного хозяйства и транспорта производится покос травы на разделительных полосах и на территориях, прилегающих к городским дорогам, в том числе и со стороны лесного массива.

Как сообщает администрация, работы проводятся на кольцевых развязках, расположенных на Московском проспекте, на проспектете Степана Разина, ул. Ботанической, ул. Ворошилова, ул. Маршала Жукова, на Автозаводском и Комсомольском шоссе и на ул. 40 лет Победы. Всего необходимо убрать: в Автозаводском районе 1 646 тыс. м2, в Центральном – 615, 9 тыс. м2 в Комсомольском – 562 тыс. м2. На сегодняшний день сделано более 75% работ, которые планируется завершить к концу недели.

Департаменту городского хозяйства поручено провести покос травы на городских территориях, включая скверы и набережную Комсомольского района. Общая площадь участков составляет более пяти млн м2 . На данный момент в Центральном районе трава скошена на 40%, в Автозаводском и Комсомольском районах на 50%.
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  2. TLT.ru
  3. 29.06.2017 11:04 [132] (0)
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