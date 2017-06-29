Через несколько дней в Комсомольском районе начнется строительство спорткомплекса

В начале июля 2017 года планируется начать работы по строительству ФОКа на Певческом поле.

Появления трехядерного спортивного объекта на данной территории станет значимым событием для всех тольяттинцев и, в первую очередь, для жителей Комсомольского района, отмечают в городской администрации.

«Строительство ФОКа – важное событие для комсомольчан, которого они ждут уже давно. Поставлена вполне конкретная задача: ввести данный объект в эксплуатацию в 2018 году», - заявил глава Комсомольского района Артем Анисимов.
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  3. 29.06.2017 11:34 [195] (0)
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