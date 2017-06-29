В Тольятти насильник-рецидивист убил племянницу и придумал целую историю, чтобы отвести от себя подозрения

В дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя дома на улице Баныкина об обнаружении тела своей племянницы.

Как следовало со слов мужчины, вечером, прейдя в квартиру, он обнаружил тело родственницы без признаков жизни. Каким образом оно там оказалось, хозяин жилплощади предположить не смог. Полицейские опросили соседей мужчины, собрали необходимые улики и в результате проведенных оперативных мероприятий пришли к выводу, что к трагедии может быть причастен сам заявитель.

По данным правоохранителей, 44-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, совершаемые насильственным способом. По версии стражей правопорядка, мужчина причинил телесные повреждения родственнице в ходе возникшей между ними ссоры, а затем придумал озвученную полицейским историю, чтобы отвести от себя подозрения полицейских.

В настоящее время по умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, Следственным управлением СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.