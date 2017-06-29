Средняя продолжительность жизни в России выросла до рекордного показателя

Средняя продолжительность жизни в России увеличилась почти до 72 лет, это максимальный показателю за всю историю сбора такой информации, сообщают РИА Новости.

По данным издания, за последние пять лет средняя продолжительности жизни выросла с 70,2 года в 2012 году до 71,87 года в прошлом.

Среди лидеров — Северный Кавказ и Москва. В Ингушетии, Дагестане и Москве люди живут более 77 лет, говорится в статье. Для женщин этот показатель составляет 77 лет, для мужчин — 66,5 года.

Меньше всего живут в Тыве (64,2 года), Чукотском автономном округе (64,4 года) и Еврейской автономной области (65,8 года). Такая ситуация в этих регионах наблюдается в последние пять лет.

Ранее на заседании совета по стратегическому развитию президент Владимир Путин заявил, что в России есть все возможности, чтобы к 2025 году продолжительность жизни выросла до 76 лет.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 29.06.2017 12:27 [57] (0)
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