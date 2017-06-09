В июле ГИБДД проведет 16 рейдов по проверке тяжеловесного транспорта

Перевозка тяжеловесных грузов автомобильным транспортом отрицательно сказывается на состоянии дорожной сети. В связи с этим, сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят мероприятия по массовой проверке водителей, допускающих нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

В июле мероприятия пройдут 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 28 и 31 числа, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Госавтоинспекция напоминает, что к ответственности за нарушение правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов привлекается как сам водитель, так и должностные и юридические лица. При этом водителю грозит как штраф, так и лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев, а административное наказание для должностного или юридического лица может достигать суммы в 500000 рублей.
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  3. 29.06.2017 13:05 [89] (0)
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